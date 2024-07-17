Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma, kuvvet çalışması ve koşu ile tamamlandı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yapılan tesislerde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, bugün TSİ 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL