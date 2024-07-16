Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL