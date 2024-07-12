Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda çift kale maç da yapıldı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL