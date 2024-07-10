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Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlar, pas çalışmaları ve topa sahip olma çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Avusturya Spor Güncel Haberler

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