Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.