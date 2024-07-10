Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda pas çalışmaları ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 10.30 ve 18'30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL