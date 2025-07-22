Galatasaray, Avusturya'da Hazırlıklara Devam Ediyor

Galatasaray, Avusturya'da Hazırlıklara Devam Ediyor
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanlarda çabukluk, çeviklik, yön değiştirme ve taktik çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanı, çabukluk, çeviklik, yön değiştirme ve ivmelenme çalışmalarının ardından koşu çalışmasıyla sona erdi.

Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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