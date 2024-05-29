Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupa kaldıran 3. takım

Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 3. sırada.

Sarı-kırmızılılar, UEFA sıralamasına göre Türkiye'nin de 9. sırada yer aldığı Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde 2000'li yıllarda ülkesinin en üst futbol organizasyonunu domine eden ekipler arasında bulunuyor.

Avrupa'nın 5 büyük futbol organizasyonuna sahip İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar arasında Galatasaray, üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Bayern Münih ve Porto yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 11 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Bayern Münih zirvede

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 18 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer alırken, ikinici sırada Portekiz temsilcisi Porto 12 lig şampiyonluğuyla onu takip etti.

Galatasaray ile birlikte İtalya Serie A'dan Juventus, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllardaki 11 şampiyonlukla üçüncü sırayı paylaştı.

İspanya ve Hollanda'dan 2'şer takım ligini domine etti

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasında, İspanya (Barcelona ile Real Madrid) ve Hollanda'dan (PSV ile Ajax) 2'şer ekip listede yer aldı.

Listeye Türkiye, Almanya, Portekiz, İtalya, Fransa ve Belçika'dan ise birer ekip girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yılların en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şu şekilde:

Sıra Takım Ülke Şampiyonluk sayısı 1 Bayern Münih Almanya 18 2 Porto Portekiz 12 3 Galatasaray Türkiye 11 - Juventus İtalya 11 - Barcelona İspanya 11 - PSV Eindhoven Hollanda 11 7 PSG Fransa 10 8 Anderlecht Belçika 10 9 Real Madrid İspanya 9 10 Ajax Hollanda 9

Galatasaray, yeni nesillerin en fazla lig şampiyonluğu gördüğü 3. takım

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yeni nesillerin en fazla lig şampiyonluğu gördüğü 3. takım konumunda bulunuyor.

Dünyada 1997-2015 yılları arasında doğanlar için kullanılan "Z" kuşağı ile 2015 yılından sonra dünyaya gelenlenleri kapsayan "Alfa" kuşağı, Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde sırasıyla en fazla Bayern Münih, Porto ve Galatasaray şampiyonlukları gördü.

Z ve Alfa kuşağı döneminde oynanan son 28 sezonda Bayern Münih 20, Porto ise 15 kez lig şampiyonu oldu.

Galatasaray ise Z ve Alfa kuşağında doğanların, 14 kez ile Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğuna şahit olduğu 3. takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekibi 13'er şampiyonlukla Juventus ile Barcelona izledi.

Z ve Alfa kuşağını kapsayan dönemde (1997 ve sonrası) Avrupa'nın ilk 10 liginde şampiyonluk kupası kaldıran 5 takım şu şekilde: