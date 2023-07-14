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Galatasaray, Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı

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Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Austria Wien ile Generali Arena'da karşılaştı. Mücadele James Holland ve Barış Alper Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Avusturya ekibinde Matteo Meisl, 75'inci dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Austria Wien ile Generali Arena'da karşılaştı. Galatasaray mücadeleye; Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Midtsjo, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Barış Alper Yılmaz Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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