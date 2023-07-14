Galatasaray, Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Austria Wien ile Generali Arena'da karşılaştı. Mücadele James Holland ve Barış Alper Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Avusturya ekibinde Matteo Meisl, 75'inci dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.