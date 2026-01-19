Galatasaray, Atletico Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışması ve taktik antrenman yapıldı. Victor Osimhen de takım ile birlikte idmana katıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor