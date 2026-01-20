Haberler

Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarını tamamladı


Galatasaray Futbol Takımı, yarın İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde yapılan çalışmalarda sakat oyuncuların durumu da göz önünde bulunduruldu.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Atletico Madrid maçının taktik çalışması yapıldı.

Gribal enfeksiyon nedeniyle dün idmana çıkmayan Uğurcan Çakır, bugün antrenmanda yer aldı.

Sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara ise sağlık ekibinin kontrolünde antrenmanda kendini denedi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, sonraki bölümde çalışmasını salonda bireysel olarak sürdürdü.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay ise sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
