Galatasaray, Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı.

Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
