Galatasaray, Atatürk'ü Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Andı

Galatasaray Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde düzenlenen bir törenle andı. Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleşen törende, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesine ve Türk milletine kattığı değerlere vurgu yapıldı.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde RAMS Park'ta düzenlenen törenle andı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personellerinin katıldığı tören, Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Heykeli'nin bulunduğu alanda gerçekleştirildi.

Başkan Özbek, saat 9'u 5 geçe heykelin önüne kulübü temsilen çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özbek, kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi, Cumhuriyetin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve sonsuz özlemle andıklarını vurgulayan Başkan Özbek, şunları söyledi:

"Atatürk, yalnızca bir komutan değil; bir milletin kaderini yeniden yazan büyük bir vizyonerdir. Onun önderliğinde Türk milleti, karanlıktan aydınlığa; esaretten özgürlüğe uzanan bağımsızlık mücadelesini başarıyla sürdürmüştür. Bugün özgürce nefes alabiliyorsak, düşünebiliyorsak, üretebiliyorsak bunu onun aklına, cesaretine ve ileri görüşlülüğüne borçluyuz. Biz Galatasaraylılar için Atatürk'ü anmak, yalnızca bir tören geleneği değildir. Galatasaray; Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş, laik, çağdaş ve evrensel bir vizyon benimsemiş bir kurumdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü, bizim varoluş felsefemizin temelini oluşturur. Bu nedenle her sporcumuz, her gencimiz; sahada ve hayatın her alanında Atatürk'ün izinden yürümeyi, bu büyük emaneti korumayı en kutsal görev bilir. Ulu Önderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; onu, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
