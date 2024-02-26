Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 31 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig'de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Cimbom bu müsabakanın ardından oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL