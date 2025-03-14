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Galatasaray, Antalyaspor'u Farklı Geçti ve Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Antalyaspor'u Farklı Geçti ve Liderliğini Sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 71'e çıkardı ve Fenerbahçe ile puan farkını 10'a çıkardı.

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Fenerbahçe ile puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 2 maç fazlasıyla 10'a yükseltti. Sarı-lacivertliler, pazar günü Samsunspor'u konuk edecek.

Galatasaray, milli takım arasından sonra Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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