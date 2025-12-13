Galatasaray, Antalyaspor Deplasmanından 4-1'lik Galibiyetle Dönüyor

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Sane, 11. dakikada Sallai, 56. dakikada Osimhen ve 90 artı 3. dakikada Icardi kaydetti. Ev sahibi Antalyaspor'un tek golü ise 69. dakikada Saric'ten geldi. Deplasmandan üç puanla dönen lider Galatasaray, puanını 39'a yükseltirken, Antalyaspor 15 puanda kaldı.