Galatasaray, Antalyaspor'a karşı yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda oynadığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğini de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılara son olarak son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da 4-2'lik skorla yenilen Cimbom, daha sonraki mücadelelerde kaybetmedi. Aslan bu süreçteki 19 karşılaşmada 15 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. - İSTANBUL