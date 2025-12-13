Galatasaray, Antalyaspor'a karşı yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı
Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 19 karşılaşmada 15 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçı 4-1 kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda oynadığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğini de sürdürdü. Kırmızı-beyazlılara son olarak son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da 4-2'lik skorla yenilen Cimbom, daha sonraki mücadelelerde kaybetmedi. Aslan bu süreçteki 19 karşılaşmada 15 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. - İSTANBUL
