Galatasaray, ligde deplasmanda 2 maç sonra kazandı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek deplasmandaki kötü serisini sona erdirdi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde önemli bir galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 2-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligde deplasmandaki kötü serisini sona erdirdi.
Ligde dış sahada RAMS Başakşehir'i yenen Cimbom, daha sonra Kocaelispor'a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı. - İSTANBUL
