Galatasaray, ligde deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Antalyaspor karşılaşmasından galip ayrılan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda 2 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 2-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligde deplasmandaki kötü serisini sona erdirdi.

Ligde dış sahada RAMS Başakşehir'i yenen Cimbom, daha sonra Kocaelispor'a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı. - İSTANBUL