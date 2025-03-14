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Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 28 Maça Çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 28 Maça Çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 4-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Cimbom, toplamda 23 galibiyet ve 5 beraberlik ile bu başarıyı elde etti.

Galatasaray, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 3-0 tamamladığı maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan böylece Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkardı. Cimbom geçtiğimiz sezondan 1, bu sezon da 27 olmak üzere toplam 28 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederek yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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