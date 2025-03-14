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Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 Yenerek Üstünlüğünü Sürdürdü

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 Yenerek Üstünlüğünü Sürdürdü
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Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 18 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik alarak rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Trendyol Süper Lig'deki son karşılaşmasını 4-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ederken, mücadeleden de 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı üstünlüğünü de devam ettirdi. Cimbom, Akdeniz temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2'lik skorla yenildi. Aslan, bu mücadelenin ardından oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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