Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Geçti

Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Icardi'nin 2 ve Osimhen'in 1 gol attığı karşılaşmada, Galatasaray etkili bir performans sergiledi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Onvo Antalyaspor : Piric, Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğal Yeşilyurt), Veysel Sarı (Dk. 87 Emre Uzun), Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Townsend (Dk. 46 Djenepo), Larsson, Van de Streek (Dk. 46 Gaich), Samudio

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 23 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens (Dk. 71 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 78 Osimhen), Icardi (Dk. 78 Batshuayi)

Goller: Dk. 10 ve 52 Icardi, Dk. 90+2. Osimhen ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 20 Torreira, Dk. 39 Berkan Kutlu, Dk. 83 Sanchez, Dk. 90+2 Ziyech ( Galatasaray ), Dk. 41 Güray Vural, Dk. 74 Djenepo (Onvo Antalyaspor )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

47. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Berkan Kutlu'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Sallai'nin şutunda, kaleci Piric, golü önledi.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı: 0-2

80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.

90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.

90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Antalyaspor Galatasaray Politika antalya Futbol Spor

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu

 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia

 Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti

Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.