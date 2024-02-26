Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından

Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Yalçın, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine oyuncularına teşekkür ederek başlayan Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor bir deplasmanda, ağır baskı altında oynadık. İyi hazırlanmıştık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Özellikle geçiş oyunlarını kapatmak için merkezi kapatarak önde oynadık. Aslında risk alarak oynadık. Maçın tamamında iyi mücadele ettik. Rakibe hem ikili mücadelelerde hem ikinci toplarda hem de tempolu oyunlarda cevap verdik. Kaybetmek tabii ki üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Bazen kaybederken başka şeyler kazanırsın. Kendi açımızdan böyle bakmak istiyoruz. Aslında başka şeylere bakmamız gerekiyor ama baktığımız şeylerin fayda getireceğini düşünmüyorum. O yüzden oraya bakmak istemiyorum. Sadece oyuna odaklanıp, oyunu konuşmak istiyorum. Kendi adımıza olumlu bir geceydi. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Sonucunda kaybettik. Oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum."

Küme düşme hattından uzaklaşmak istediklerini aktaran Yalçın, "Bir an önce küme düşme hattından kurtulmak istiyoruz. Bir an önce maç kazanıp kendimizi barajın üstüne atmamız gerek." dedi.

"Tarihin en iyi Galatasaray'ı olduğunu düşünmüyorum"

Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, "Tarihin en iyi Galatasaray kadrosuna karşı oynadık." değerlendirmesine katılmadığını söyledi.

Belözoğlu'nun açıklamasının hatırlatılması üzerine Yalçın, "Ben öyle düşünmüyorum. Galatasaray çok iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var. Ancak bugünkü oyunda karşımızda öyle bir takım yoktu. Güç dengelerini 60'a 40 gördüm. Maçın ilk yarısında çok daha iyi oynadık, pozisyon bulduk." diye konuştu.

"Galatasaray kötü değildi, biz iyiydik"

Sergen Yalçın, futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı soyunma odasına mutlu girdiğini dile getirdi.

Yapılan bir analize yanıt veren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray kötü değildi, biz iyiydik. Seviyesi belli olan bir takımız. Söylediklerinizi yapabilseydik bugün 3. sırada olurduk veya şampiyonluğa oynardık. Oyuncu kalitemizin seviyesi, futbolcuların aldığı rakamlar belli. Anadolu takımlarının geneli böyle. Çok fazla şey beklemek yanlış olur, gerçekçiliğin dışına çıkar. Kendi kalitemize ve oyuncu grubumuza göre doğru oyunu oynayıp iyi mücadele ettik. Sadece sonucu alamadık. Bazen sonucu alamıyorsun ama başka şeyler kazanıyorsunuz. Oyuncular öz güvenini kazanıyor. Soyunma odasında çok mutlulardı. Kaybettiklerine üzülmediler çünkü oyunumuz çok güçlüydü. Geçen hafta berabere biten İstanbulspor maçından sonra hepimiz ağlayacaktık. Bugün kaybetmemize rağmen moraller bozuk değildi çünkü onlar da oynadıkları futbolun ne kadar güçlü olduğunun ve mücadele ettiklerinin farkında."

İsrailli futbolcu Yehezkel'in kadro dışı kalması

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, İsrailli futbolcu Sagiv Yehezkel'in kadro dışı bırakılmasını değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili mesaj veren Yehezkel'in ülke hassasiyetleri gereği kadro dışı kaldığını aktaran Yalçın, "Ülkemizin hassas noktalarına dokunan bir olay. Hoş karşılanacak bir olay değil. Olaydan sonra oyuncuyu göndermemizle ilgili siyasetten de aradılar. Antalyaspor olarak ülkemizin hassas noktalarına dokunduğu için oyuncumuzu gönderdik. Aslında en iyi oyuncumuzu gönderdik. Transferi de açıp yerine hiçbir oyuncu alamadık. Madem böyle oluyor bize yukarıdan yardım etmeleri lazımdı. 'En iyi oyuncunuzu gönderdik. Size yardım edelim de bir oyuncu alın. Takımınız eksik kaldı.' deselerdi daha güzel olurdu. Antalyaspor olarak görevimizi yaptık. Sonunda sağ kenar oyuncumuz yok. Bu bölüm bizi sıkıntıya sokuyor. Antalyaspor olarak biz görevimizi yaptık ama sonucunda kenarsız oynuyoruz. O bölüm bizi sıkıntıya sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Zor bir periyot geçiriyoruz"

Ligde 27. haftayı 35 puanla kapattıklarını dile getiren Sergen Yalçın, bir an önce 40 puanın üstüne çıkmak istediklerini söyledi.

Sıkıntılı bir yerde olduklarını aktaran Yalçın, "İlk hedefimiz bir an önce 40 puanın üstüne çıkıp ligde kalmak. Zor bir periyot geçiriyoruz. Haftaya içeride Gaziantep FK ile oynayacağız. Ardından da Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarına gideceğiz. Biraz nefes almak için buralardan 4-5 puan kazanmak zorundayız. Çok kolay değil. Herkes mücadele ediyor. Artık maçları kazanmak çok zor. Aslında hakem arkadaşlar olmasa çok da zor olmaz." şeklinde görüş belirtti.

"Oyuncuların emeğine yazık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türk futbolunun geri gittiğini söyledi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını eleştiren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolun çok geri gittiğini görüyorum. Bu hiç kimse için sağlıklı bir gidişat değil. Özellikle hakem arkadaşlara bazı tavsiyelerim var. Böyle maç yönetmesinler. Özellikle VAR'dakiler böyle yönetmesinler. Ne görüyorlarsa onu çalsınlar, hata yapsınlar. Zaten hiçbir zaman lehime istemedim. Gördüklerini çalsınlar, inandığımız hakemler olsun. Hata yapmaları bizim için hiç sorun değil. Hakemler de insan. Tabii ki hata yapabilir ama maça çok iyi başlayan, çok iyi oynayan takıma 12. dakikada VAR'dan çağırıp da bunu yapamazsın. Ayıp, adama gülerler. 15 dakika çok iyi başlayıp tek kale oynayan takımı ilk yediği hücumda böyle penaltıyla mağlup başlatamazsın. Oyuncuların emeğine yazık. Oyuncular o kadar mücadele ediyor. Yürüyecek halleri yok. Yazık değil mi bu oyunculara? Masa başında oturan Özgür Yanyaka penaltı verdi. Tersi olsa verir miydi?"