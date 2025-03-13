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Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazır

Galatasaray Antalyaspor Maçına Hazır
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Takım, dinamik ısınmanın ardından 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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