Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çeşitli pas çalışmaları ve orta-şut organizasyonlarıyla gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanda topa sahip olma ile orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor