Galatasaray Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor