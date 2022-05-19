Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı nedeniyle Türk bayrağı ile poz verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktiksel maçla tamamlandı.

Galatasaray, ligin son maçı için yarın sabah Antalya'ya gidecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Mayıs, Spor, Haberler

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