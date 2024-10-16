Galatasaray, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan antrenmanda teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü de kutlandı. Basın mensupları, 19 Ekim'de 51 yaşına girecek tecrübeli teknik adama pasta takdim etti. Buruk da pastayı üfledikten sonra kutlama için teşekkür etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.