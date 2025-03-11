Galatasaray Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, çeşitli pas ve koşu çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL