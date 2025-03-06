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Galatasaray Antalya'ya Geldi: Taraftar Coşkusu

Galatasaray Antalya'ya Geldi: Taraftar Coşkusu
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kamp için Antalya'ya geldi. Taraftarlar sarı-kırmızılıları sevgiyle karşıladı. Teknik Direktör Okan Buruk, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılıları taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray maç öncesi kamp için Antalya'ya geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen ve VIP kapısından çıkarak otobüse binen futbolcular kamp yapacağı otele doğru hareket etti. Taraftarların sevgi gösterileri ile karşılanan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kendisine verilen çiçeği alarak taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı kırmızıların kamp kadrosunda Alvaro Morata, sakatlığı süren Ismail Jakobs yer almadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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