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Galatasaray Antalya'ya Geldi, Antalyaspor ile Maç İçin Hazırlık Yapıyor

Galatasaray Antalya'ya Geldi, Antalyaspor ile Maç İçin Hazırlık Yapıyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın Antalyaspor ile karşılaşmak üzere Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'dan uçakla kente ulaştı ve konaklayacağı otele gitmek için yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

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