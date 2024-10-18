Galatasaray Antalya'ya Geldi, Antalyaspor ile Maç İçin Hazırlık Yapıyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın Antalyaspor ile karşılaşmak üzere Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'dan uçakla kente ulaştı ve konaklayacağı otele gitmek için yola çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan uçakla kente gelen sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.