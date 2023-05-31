Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Berkan Kutlu, 'Benim için geçen sene çok zor geçti ama bu yaşadıklarımdan sonra çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak nasipmiş.' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Berkan Kutlu, "Benim için geçen sene çok zor geçti ama bu yaşadıklarımdan sonra çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak nasipmiş." dedi.

Berkan Kutlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 23. kez şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun Galatasaray'a çok yakıştığını belirten Berkan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk büyük Galatasaray taraftarına armağan olsun. Hepsini çok seviyoruz. Personelimize, tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Herkes bu şampiyonluğa çok büyük katkı sağladı. Bu ortamda futbol oynamak çok kolaydı bu yüzden yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Benim için geçen sene çok zor geçti ama bu yaşadıklarımdan sonra çocukluk aşkımda şampiyonluk yaşamak nasipmiş."

Berkan Kutlu, gelecek hafta sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında ateşli bir atmosfer beklediklerini sözlerine ekledi.