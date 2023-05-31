Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğu garantiledi

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılıların zaferi, Kilis'te coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmanın hemen ardından Kilis'te sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı'na akın ederek şampiyonluğu kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk yaptı. - KİLİS

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023