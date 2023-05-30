Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti
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Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını bastılar.
Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken büyük sevinç yaşadı. Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada futbolcular baskın yaparak hocalarının toplantısını yarıda kesti. Sarı-kırmızılı futbolcular ellerinde su şişeleri ile Okan Buruk'u ıslatırken birlikte büyük coşku yaşandı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor