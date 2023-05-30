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Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Spor Haberleri

Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını bastılar.

Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken büyük sevinç yaşadı. Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada futbolcular baskın yaparak hocalarının toplantısını yarıda kesti. Sarı-kırmızılı futbolcular ellerinde su şişeleri ile Okan Buruk'u ıslatırken birlikte büyük coşku yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Okan Buruk Ankaragücü Spor Haberler

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