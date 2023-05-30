Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçta Ankaragücü'nün golünü Milson atarken, Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliviera kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
STAT: EryamanHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet NarinçANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan – Hasan Ali Kaldırım (Dk. Matej Manousek), Nihad Mujakic, Arda Kızıldağ, Kevin Malcuit, Lamine Diack (Dk. 46 Kitsiou), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atakan Çankaya), Andrej Dokanovic, Ghayas Zahid (Dk. 46 Emre Kılınç), Milson (Dk. 64 Giorgi Beridze), Ali SoweGALATASARAY: Fernando Muslera – Kazımcan Karataş (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz ), Abdülkerim Bardakcı, Victor Nellson, Sacha Boey, Lıcas Torreira (Dk. 87 Fredrik Midtsjo), Sergio Oliviera (Dk. 79 Berkan Kutlu), Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens (Dk. 65 Leo Dubois), Milot Rashica (Dk. 79 Yunus Akgün), Mauro IcardiGOLLER: Dk. 16 Milson ( Ankaragücü ), Dk.7, Dk. 39 Mauro Icardi, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Sergio Oliviera ( Galatasaray )SARI KART: Arda Kızılcaği, Lamine Diack, Nihad Mujakic ( Ankaragücü )
5'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Oliviera'nın yaptığı ortada Kerem topla buluştu. Kerem'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta köşeye giden topu son anda Gökhan çıkardı.7'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Gelişen atakta Rashica, sağ taraftan ortasını altı pasın üzerine yaptı. Topla buluşan Icardi, topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 0-110'uncu dakikada Kerem sağ taraftan ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada Icardi'nin kafa vuruşu kaleciyi de geçerek direğin dibinden auta çıktı.15'inci dakikada Taylan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Zahid'in şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi. Dönen topta Sowe, topu boş kale yerine Muslera'ya nişanladı. Ankaragücü eşitliği yakaladı. 16'ncı dakikada Taylan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Milyon, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Milson, topu kaleci Muslera'nın solundan filelere gönderdi. 1-118'inci dakikada Kerem'in ortasında Rashica'nın şutunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi.21'inci dakikada Mertens'in ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi'nin şutunda kaleci Gkökhan topa sahip oldu.26'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oliviera'nın şutunda kaleci Gökhan iki hamlede topa sahip oldu.29'uncu dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rashica'nın yaptığı vuruşta kaleci Gökhan, ağlara gitmekte olan topu son anda kurtardı.31'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Sowe'un rakiplerini geçerek yaptığı vuruş, kaleci Muslera'nın bakışları arasında soldan auta çıktı.33'üncü dakikada gelişen Galatasaray atağında sol taraftan ceza sahasına yapılan ortada Icardi'den önce savunmanın dokunduğu topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda top kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle kornere gitti.39'uncu dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Sol taraftan Kerem'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Icardi, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-144'üncü dakikada Dokanovic, Kazımcan'ın hatalı pasıyla topla buluşarak ceza yayının üzerinde bulunan Zahid'e topu aktardı. Boey'den sıyrılan Zahid'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'yı geçerek üst direkten geri döndü.45+1'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem, topu Icardi'ye aktardı. Icardi'nin yaptığı vuruşta top Malcuit'ten kornere çıktı.İlk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.50'nci dakikada Taylan'ın kaleciye yaptığı geri pasta araya giren Icardi, kaleci Gökhan'ı geçerek yaptığı vuruşta kaleye paralel giden topa Malcuit sahip oldu.52'nci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Hanousek'in yaptığı ortada Kitsiou'nun kafa vuruşunda kaleci Muslera topa son anda sahip oldu.73'üncü dakikada Kerem'in orta sahadan gönderdiği ara pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Gökhan'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi. 3-177'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Icardi, topu kontrol etti. Topu sağına çeken Icardi'nin vuruşunda savunma müdahale ederek topu kornere gönderdi.78'inci dakikada fark 3'e çıktı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Oliviera, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-189'uncu dakikada Yunus, ceza yayı üzerinde topu Kerem'e aktardı. Kerem'in vuruşunda top kalecinin solundan auta gitti.90+1'inci dakikada Sowe, savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına girdi. Yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu köşeden çıkardı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor