Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.