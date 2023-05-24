Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, 26 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.