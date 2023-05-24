Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, 26 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title