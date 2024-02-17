Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, Ankara'ya geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, oyuncuları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. - ANKARA