Galatasaray, Angelino'yu Leipzig'e kiraladı

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek Angelino için Alman ekibi Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Angelino, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. 1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.