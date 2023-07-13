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Galatasaray, Angelino'yu Leipzig'e kiraladı

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Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek Angelino için Alman ekibi Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Angelino, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. 1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek Angelino için Alman ekibi Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Angelino, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. 1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Haberler

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