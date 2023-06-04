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Galatasaray and Fenerbahçe fans celebrate championship together

Spor Haberleri

Last week, Galatasaray secured the championship title and then defeated their arch-rival Fenerbahçe 3-0, leading to joint celebrations by fans in Şanlıurfa.

- Ezeli rekabetin ebedi dostluğu

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu birlikte kutladı

ŞANLIURFA - Geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi Şanlıurfa'daki kutlamalarda özlenen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3 -0 yendi. Galibiyetin ardından Şanlıurfa'da binlerce taraftar sokağa döküldü.

Ezeli rekabetin ebedi dostluğu

Büyük bir coşku ile gerçekleşen galibiyet kutlamasına Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe taraftarı da katıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın sevincine ortak oldu. İki ezeli rakibin taraftarının birlikte kutlama yapması özlenen bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Şanlıurfa Spor Haberler

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