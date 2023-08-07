Galatasaray, altyapısından yetişen Süleyman Luş ile yollarını ayırdı

Galatasaray, altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek Süleyman Luş ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.