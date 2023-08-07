Galatasaray, altyapısından yetişen Süleyman Luş ile yollarını ayırdı
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Galatasaray, altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek Süleyman Luş ile yollarını ayırdı. Geçen sezonu Tuzlaspor'da tamamlayan Luş, toplamda 7 maçta görev almıştı.
Galatasaray, altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek Süleyman Luş ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Geçen sezonu 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da tamamlayan Süleyman Luş, toplamda 7 maçta görev almıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor