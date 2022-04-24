İzmir'de ilk gol geldi! Genç yıldız soluyla müthiş bitirdi

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Mustafa Denizli Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak adına matematiksel olarak şansı devam eden Altay'ın mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta, Galatasaray'da üst sıralara tırmanmak için galibiyet hedefliyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Altay'ı siyah-beyazlılarda kadro dışı olan Marco Paixao ve Murat'ın yanı sıra tedavileri süren Deniz, Özgür maç kadrosunda yer almayacak, Naderi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Taylan ile Barış Alper Yılmaz ve Morutan Altay maçı kadrosunda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Altay: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Kerem, Emre, Gomis.

CANLI ANLATIM

Dakika 18: Muslera'dan şık hareket! Ahmed Rayan'ın önde baskısından çalımla kurtulan Muslera, takımını rahatlattı.

Dakika 13: Galatasaray'da etkili bir serbest vuruş organizasyonu geldi. Paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası son dokunuşu kafayla yapan Kerem Aktürkoğlu kaleyi bulamadı.

Dakika 10: Galatasaray etkili geldi! Erick Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta müsait pozisyonda kafayı vuran Victor Nelsson, kaleci Lis'i geçemedi.

Dakika 8: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

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