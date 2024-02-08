Galatasaray, Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaştı

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alman sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda sol bek pozisyonuna transferi Almanya'dan yaptı. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Alman futbolcu Derrick Köhn ile anlaşma sağladı. Almanya'nın Hamburg şehrinden uçağa binen 25 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul Havalimanı'na geldi. Derrick Köhn, daha sonra kendisini bekleyen yetkililerle beraber havalimanından ayrıldı. - İSTANBUL