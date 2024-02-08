Galatasaray, Alman futbolcu Derrick Köhn ile transfer görüşmelerine başladı
Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Alman futbolcu Derrick Köhn, İstanbul'a geldi. Hamburg'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Köhn, Galatasaray Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı. Görüşmelerin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Alman futbolcu Derrick Köhn, İstanbul'a geldi.
Hamburg'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki futbolcuyu, genel havacılık terminalinde Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.
Gazetecilerin sorularının yanıtsız bırakan Köhn, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün, yapılacak görüşmelerden sonra Köhn ile sözleşme imzalaması bekleniyor.