Galatasaray, Alanyaspor'u Yenerek Yenilmezlik Serisini 27 Maça Çıkardı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 27 maça taşıdı. Sarı-kırmızılılar, çıktıkları 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.
Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 27 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla yendi. Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan sarı-kırmızılılar, böylece bunu Alanya karşısında da sürdürdü. Geçtiğimiz sezonun son haftasıyla birlikte Cimbom, çıktığı 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
Galatasaray, ligde son olarak geçen sezon evinde Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla kaybetmişti. - İSTANBUL