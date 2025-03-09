Galatasaray, Alanyaspor'u Yenerek Fenerbahçe ile Puan Farkını 7'ye Çıkardı

Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Alanyaspor'u mağlup ederek, sarı-lacivertlilerle puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 68 çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada hata yapmadı ve maç fazlasıyla rakibiyle puanı 7'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta cuma günü Antalyaspor'u ağırlayacak. - İSTANBUL