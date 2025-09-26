Galatasaray, Alanyaspor'u Yenerek 7'de 7 Yaptı

Galatasaray, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 7'de 7 yaptı ve Trendyol Süper Lig'de kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçlar kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Aslan, Alanya karşısında aldığı galibiyetle, ligde 7. maçından da galibiyet ayrıldı ve kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Galatasaray, ligde 21 puanla namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor.

Cimbom bu sezon Süper Lig'de; Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve son olarak Alanyaspor müsabakalarından 3 puan aldı. - İSTANBUL