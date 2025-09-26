Haberler

Galatasaray, Alanyaspor'u Yenerek 7'de 7 Yaptı

Galatasaray, Alanyaspor'u Yenerek 7'de 7 Yaptı
Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'de tarihinin en iyi başlangıcını yaptı ve 7. maçında da galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 21 puanla namağlup lider durumda.

Galatasaray, ligde 21 puanla namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor.

Cimbom bu sezon Süper Lig'de; Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve son olarak Alanyaspor müsabakalarından 3 puan aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
