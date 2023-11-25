Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 yenerek evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, son 23 maçta 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 23 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan evindeki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL