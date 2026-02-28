Corendon Alanyaspor: 3-1

GALATASARAY, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 58'e yükseltti. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Altan üstlendi. Galatasaray karşılaşmaya, "Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Sane, Torreira, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen" 11'i ile başladı. Konuk Corendon Alanyaspor ise "Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Meschack, Hwang ve Mounie" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 20 dakikalık bölümde iki takım da net gol pozisyonuna giremedi. Sarı-kırmızlılar, 21'inci dakikada Boey ile golü bulsa da ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top geçerlilik kazanmadı. Galatasaray, iptal edilen golün ardından Barış Alper Yılmaz ve Boey ile pozisyonlara girse de sonuç alamadı. Alanyaspor 39'uncu dakikada gole yaklaştı. Orta alanın kendi yarı sahasına bakan diliminde topu önünde bulan Hwang, kaleci Uğurcan'ın önde olduğu görünce şansını denedi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Galatasaray, 45+2'nci dakikada Boey'in golüyle öne geçti. Kısa paslarla rakip sahada boşluk arayan Galatasaray'da Torreira, pasını ceza sahasındaki Boey'e verdi. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağından, sol ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direk dibinden ağlara gitti: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip ikinci yarıya golle başladı. 48'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde Mounie'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Galatasaray, 58'inci dakikada bir kez daha öne geçti. Atılan uzun topta Sara kafayla içeri indirdi. Osimhen'in röveşatasında top kaleye yönelmezken araya giren Torreira, ayağının ucuyla meşin yuvarlağı önüne alıp yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 2-1. Sarı-kırmızılılar, 81'inci dakikada gole çok yaklaştı. Sane'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in aşırtma vuruşunda kaleci Victor gole izin vermedi. 83'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Kaleci Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, Brezilyalı kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş ağlara yolladı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

