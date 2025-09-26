Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Haberler

Trendol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısı, Galatasaray'ın Icardi'nin golüyle 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Gol: Dk. 23 Icardi ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 32 Makouta, Dk. 40 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor- Galatasaray maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.

21. dakikada Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği topa arka direkte Sara kafayla vurdu. Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere çıkardı.

23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu: 0-1

27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topu, Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunda, Uğurcan Çakır topu çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya, rakip ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen ve Hwang'ın tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
