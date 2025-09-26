Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

(ANKARA) -Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasary karşı karşıya geldi. Alnya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Galatasaray 23. dakikada Mauro İcardi'nin golüyle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılşamanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.