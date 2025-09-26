Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Haberler

Süper Lig'in 7. haftasında, Galatasaray Alanyaspor'a konuk oldu ve Mauro İcardi'nin 23. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

(ANKARA) -Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasary karşı karşıya geldi. Alnya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Galatasaray 23. dakikada Mauro İcardi'nin golüyle Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılşamanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

