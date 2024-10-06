Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Ederek İkinci Maçında Galibiyet Elde Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte 2 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla 2 maç sonra kazandı. Cimbom geçtiğimiz hafta ligde Kasımpaşa ile 3-3, UEFA Avrupa Ligi'nde de RFS ile 2-2 berabere kalmıştı. - İSTANBUL