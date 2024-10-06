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Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Ederek İkinci Maçında Galibiyet Elde Etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Sarı-kırmızılılar, önceki hafta Kasımpaşa ile 3-3, RFS ile de 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte 2 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla 2 maç sonra kazandı. Cimbom geçtiğimiz hafta ligde Kasımpaşa ile 3-3, UEFA Avrupa Ligi'nde de RFS ile 2-2 berabere kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Kasımpaşa 3-sayfa Futbol Spor

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