Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 Mağlup Ederek İkinci Maçında Galibiyet Elde Etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Sarı-kırmızılılar, önceki hafta Kasımpaşa ile 3-3, RFS ile de 2-2 berabere kalmıştı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte 2 maç sonra kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla 2 maç sonra kazandı. Cimbom geçtiğimiz hafta ligde Kasımpaşa ile 3-3, UEFA Avrupa Ligi'nde de RFS ile 2-2 berabere kalmıştı. - İSTANBUL